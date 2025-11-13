冬の到来を前に、高速道路の安全を守る雪氷作業車の出動式が、13日大分県大分市で行われました。 出動式のなかで行われた神事の様子 ◆TOS梅田雄一郎記者「本格的な雪のシーズンを前に高速道路の安全を守る車がずらりと登場しました」 この出動式は高速道路の雪や凍結に備えるため毎年この時期にNEXCO西日本が行っています。13日はまず、関係者およそ70人が参加して神事が行われました。 雪氷