高知県内の優れた技術や製品を県外企業に売り込む商談会が、高知市で11月13日に始まりました。高知市の高知ぢばさんセンターで13日から始まった「ものメッセKOCHI2025」。県内で「ものづくり」に携わる企業などの、優れた技術や製品を県内外に発信しようと、県などが毎年企画する地産外商の取り組みで、今回で14回目になります。会場には県内の加工技術やデジタルなど、様々な分野の企業93社が出展しています。海上クレ}