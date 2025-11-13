東京時間17:45現在 香港ハンセン指数 27073.03（+150.30+0.56%） 中国上海総合指数 4029.50（+29.36+0.73%） 台湾加権指数 27903.56（-43.53-0.16%） 韓国総合株価指数 4170.63（+20.24+0.49%） 豪ＡＳＸ２００指数 8753.35（-46.18-0.52%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84663.63（+197.12+0.23%） １３日のアジア株式は総じて上昇。トランプ米大統領が「つなぎ予算案」に署名したこ