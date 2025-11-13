ユーロ圏１０年債利回り格差一段と縮小、仏７３、伊７２ｂｐ ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%） ドイツ2.644 フランス3.37（+73） イタリア3.366（+72） スペイン3.14（+50） オランダ2.784（+14） ギリシャ3.255（+61） ポルトガル2.982（+34） ベルギー3.157（+51） オーストリア2.93（+29） アイルランド2.866