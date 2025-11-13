欧州株買い優勢、米政府機関の再開を好感 東京時間18:27現在 英ＦＴＳＥ100 9882.75（-28.67-0.29%） 独ＤＡＸ24317.84（-63.62-0.26%） 仏ＣＡＣ40 8305.85（+64.61+0.79%） スイスＳＭＩ 12829.65（+35.91+0.28%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:27現在 ダウ平均先物DEC 25月限48405.00（+37.00+0.08%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6870.25（-5.