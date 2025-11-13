文部科学省の「科学の再興」に関する有識者会議は13日、2026年度からの5年間で取り組むべき施策に関する提言をまとめた。国が支援する挑戦的な研究テーマの数を24年度比で倍にする目標を提示。日本人研究者を海外に5年で3万人派遣することや、科学研究への人工知能（AI）利用推進も掲げた。提言は政府が本年度末に策定する26〜30年度の科学技術政策の指針「第7期科学技術・イノベーション基本計画」に反映される。提言では、