木原官房長官は１３日の記者会見で、自衛隊員の階級名の国際標準化へ向けて検討を進める考えを明らかにした。変更されれば、１佐、２佐などの数字で区分された階級が、大佐、中佐などと表現されることになる。自民党と日本維新の会の連立政権合意書は「国際標準化を２０２６年度中に実行する」と明記している。木原氏は「隊員が高い誇りを持って任務にあたれる環境を整備する必要がある」と述べ、「与党間の合意も踏まえ、スピ