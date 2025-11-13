11月14日（金）の『徹子の部屋』に、石原良純が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！黒柳徹子とは高田純次と3人でMCを務める『世界衝撃映像の会』で共演している良純。長時間の収録でどんどん元気になる黒柳のことが不思議なのだとか。3年前に亡くなった父・石原慎太郎さんは、さまざまな伝説を持っている。忘れられないのは良純の結婚式のときに“結婚式に飽きていた”父から要望されたことが…。38年前に逝った叔