決算書を粉飾して、銀行から約1億円の融資金をだまし取ったとして、おととし経営破綻した金沢市の物流会社の元代表取締役らが逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、おととし倒産した金沢市の物流会社「アペックス」の当時の代表取締役の61歳と、総務部長を務めていた60歳の男2人です。警察によりますと、2022年6月、2人は共謀して粉飾した決算書を石川県内の銀行に提出。 会社の経営状況が悪化し、資金の返済能力がない