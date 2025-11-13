今週は京都競馬場で、第50回エリザベス女王杯（GI、芝2200m）が行われる。淀の外回りで行われる牝馬GIに実績豊富な3歳馬と古馬が集結した。ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬16頭の全頭診断を行う。 ■エリザベス女王杯2025 出走予定馬全頭診断 ・ヴェルミセル 前走京都大賞典は15番人気3着と激走。馬場の内めを通った馬が上位独占のレースで経済コースを立ち回った鞍上の好騎乗が光ったレースだった。