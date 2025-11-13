ヨルシカが2026年2月、新作の“書簡型小説”『二人称』を講談社より発売することが決定した。ヨルシカで作詞作曲を手がけるコンポーザー・n-bunaが原案・執筆を担当する、新しい形の文学作品だ。本作は、封筒32通・原稿用紙と便箋あわせて約170枚で構成され、「詩を書く少年」と「文学を教える先生」の二人の文通を、読者が実際に封筒を開封しながら体験できるという、出版業界でも異例の“体験型文学”。一通ずつ手紙を取り出し、