メジャー8年目、ドジャースで球団史上初の2年連続世界一を達成した大谷翔平投手。今季はレギュラーシーズンで打率.282、55本塁打、102打点、20盗塁、OPS1.014の好成績。投打二刀流に復帰し、ポストシーズンでは1試合3本塁打と10奪三振を記録するなど、規格外のパフォーマンスは留まるところを知らない。2018年の渡米から、積み上げた本塁打数は通算280本。今季の55本塁打は自身最高成績で、得