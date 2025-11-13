日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万250円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 314( 314) モルガンMUFG証券 100( 100) SBI証券 135(81) 楽天証券35(35) ソシ