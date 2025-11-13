日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万2250円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 48(48) SBI証券 27(19) 松井証券15(15) 岩井コスモ証券 5(