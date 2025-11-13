11月12日（水）、KT Zepp Yokohamaにて、冨岡 愛のアジアツアー＜TOMIOKA AI ASIA TOUR 2025 ” 愛’sCREAM “＞のファイナル公演が開催された。台湾、韓国、中国の3カ国を巡り、国境を超えて観客を熱狂させてきた今回のツアー。その締めくくりとなる公演には多くのファンが詰めかけ、熱気に包まれた。さらにこの日は、冨岡 愛にとって記念すべき1stアルバム『愛’sCREAM』のリリース日でもあり、ツアータイトルと同名の作品を携え