〇オカアイヨン [東証Ｐ] 15億円の新株予約権付社債(転換社債＝CB)を発行する。転換価格は2038円で、全額をPSPI III S1に割り当てる。 〇ＪＶＣケンウ [東証Ｐ] 300億円の新株予約権付社債(転換社債＝CB)を発行する。調達資金は無線システム事業および海外OEM事業を中心とするM&A資金や自社株買いに充てる。 [2025年11月13日] 株探ニュース