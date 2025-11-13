北朝鮮による拉致被害者・横田めぐみさんが拉致されてあさってで48年となるのを前に、母・早紀江さんは「元気でいるだろうと信じている」と拉致問題の解決を改めて訴えました。めぐみさんの母 横田早紀江さん（89）「11月15日にめぐみがいなくなりまして、息ができないような切なさで泣き叫んでいるような毎日でありました」「そこ（北朝鮮）にいるのがわかっているのに、どうしてもそれがわからない。形が見えない、声が聞こえな