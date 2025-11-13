パリオリンピック柔道のメダリストである橋本壮市選手が13日、自身のインスタグラムで現役引退することを発表しました。昨年、32歳でオリンピックに初出場。73kg級では銅メダル、混合団体戦では銀メダルを獲得しました。13日、自身のインスタグラムで【ご報告】の文字と共に現役引退を発表。なお、引退会見は11月20日を予定しています。▽引退発表コメント全文この度、現役を引退することを決めました。柔道を通して出会ったすべて