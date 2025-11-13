【モデルプレス＝2025/11/13】ラッパー／シンガーのちゃんみなが13日、自身のX（旧Twitter）を更新。夫で韓国のラッパー・ASH ISLAND（アッシュ・アイランド）との挙式を報告した。【写真】ちゃんみな、ウエディングドレス姿でイケメン夫とキス◆ちゃんみな、挙式報告2024年7月7日にASH ISLANDとの結婚と第1子の妊娠を発表していたちゃんみなは今回、「前にご報告はしていましたが実はなんと私達これまでなーんか曖昧な形だったの