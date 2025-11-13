【モデルプレス＝2025/11/13】TBSアナウンサーの近藤夏子（29）が11月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。妊娠したことを報告した。【写真】TBS美人アナ、妊娠報告でふっくらお腹披露◆近藤夏子アナ、妊娠発表TBSラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」（毎週月〜木ひる11時〜）で妊娠を伝えた近藤アナは「ラジオでご報告しましたがこのたび新しい命を授かりました」と改めて報告。「11／25いっぱいで産休に入る予定です。一