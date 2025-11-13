JICAの海外協力隊発足60周年記念式典であいさつする田中明彦理事長＝13日午後、東京都千代田区国際協力機構（JICA）は13日、農業技術や福祉など途上国の課題解決に貢献する「海外協力隊」の発足60周年を記念した式典を東京都内で開き、天皇、皇后両陛下が臨席された。JICAの田中明彦理事長は「人と人のつながりを象徴する日本らしい国際協力だ。世界の友好関係の深化に寄与すべく発展に取り組みたい」と誓った。英利アルフィヤ