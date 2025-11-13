13日の東京外国為替市場で円相場は対ドルで下落し、一時1ドル＝155円01銭を付けた。前日のニューヨーク市場で約9カ月ぶりの円安ドル高水準となる155円台前半を付ける場面があり、東京市場でも円を売る動きが優勢だった。過去最長となった米政府機関の一部閉鎖が解除され、米景気の先行きに対する懸念が和らぎドルが買われた。午後5時現在は前日比10銭円安ドル高の1ドル＝154円71〜73銭。ユーロは55銭円安ユーロ高の1ユーロ＝17