国会ではきょう、自民党と日本維新の会が合意した衆議院の議員定数を「1割削減」する目標について、野党がその根拠を質しました。高市総理はなんと答えたのでしょうか。きょうの参議院予算委員会。かつての連立パートナー・公明党の石川議員が追及したのは、自民党と日本維新の会の連立合意をめぐる“ある疑問”です。公明党石川博崇 参院幹事長「自民党と維新の連立合意にある定数削減、『1割を目標に』というふうにされて