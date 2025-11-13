商品などが散乱する歩道。韓国の市場で起きた交通事故現場です。この事故で20人が死傷。FNNはトラックが市場内を暴走する様子を捉えた映像を入手しました。事故は13日午前11時ごろ、ソウル近郊のプチョン市にある市場で起きました。トラックが市場内の歩道を約150メートル暴走し、利用客など複数人をはねたのです。事故を起こしたトラックが暴走する様子を捉えた防犯カメラの映像。店の関係者や利用客が走りだした次の瞬間…、ブル