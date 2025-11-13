7歳で映画デビューを果たし、幼い頃からショーン・ぺンやトム・クルーズ、デンゼル・ワシントンら大物俳優と共演してきたダコタ・ファニング。自身の経験を活かし、子役を特別扱いしないことを明かした。【写真】超キュートなダコタ・ファニングの子役時代Peopleによると、現地時間11月3日にニューヨーク開催された最新ドラマシリーズ『All Her Fault（原題）』のプレミアイベントで、ダコタが子役への対応の仕方について語り