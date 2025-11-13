肺炎のため92歳で亡くなった俳優の仲代達矢さんの通夜が13日行われ、仲代さんが主宰する「無名塾」出身の役所広司さんや益岡徹さんらが参加しました。仲代さんは1932年東京都生まれ。黒澤明監督作品の「用心棒」「影武者」「乱」に出演した他、成瀬巳喜男監督、岡本喜八監督、市川崑監督、五社英雄監督など、日本を代表する名監督の作品に多数出演しました。アカデミー賞とカンヌ・ヴェネツィア・ベルリンの世界三大映画祭全てで出