元読売ジャイアンツの選手として知られる元木大介が13日にインスタグラムを更新し、講演会に登壇したことを報告。まとっている漆黒の革ジャン姿が「カッコいい」と評判だ。【写真】革ジャン姿で講演中の元木大介、デカすぎるプロジェクターの字にも注目だ！元木は「お疲れ様です‼︎ 今日は大阪でコベルコさんの 講演会に呼んでいただきました!!」「先日の仙台と2会場」「ありがとうございました」と感謝しつつ、ス