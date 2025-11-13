チ・チャンウクと今田美桜がダブル主演するドラマ『メリーベリーラブ（仮）』が、2026年に日本テレビ系で放送され、ディズニープラスで世界配信されることが決定した。【写真】『メリーベリーラブ』に出演するチ・チャンウク×今田美桜本作は、大きな失敗を経験した韓国の空間プランナーのイ・ユビン（チ・チャンウク）と、イチゴ栽培に励む若き農業女子・白浜夏凛（今田美桜）が、日本の美しく自然豊かな島を舞台に繰り広げる