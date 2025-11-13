検討が進められている奥能登の新病院構想。奥能登の2市2町の首長が、新病院の医療体制について石川県の馳知事と意見を交わしました。輪島市・坂口 茂 市長:「産科が私たちにとって最も必要なこと」 人口減少などによる収益の悪化で、今後のあり方について検討が進められてきた、輪島・珠洲・宇出津・穴水の4つの公立病院。それぞれの病院をサテライトとして残した上で、能登空港周辺に救急や入院機能を集約した新しい病院を建設