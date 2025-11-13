ニシノヒノトリ（牡２歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ルーラーシップ）は母のニシノアカツキが２０１４年のフェアリーＳ・Ｇ３が２着。クイーンＣ・Ｇ３は３着と重賞で活躍し、オークスでも１７番人気ながら４着と健闘した母系だ。１１月１５日の東京５Ｒ（芝１８００メートル）に向け、５週連続で美浦・Ｗコースで併せ馬を行い、ここまで順調に乗り込まれてきた。手塚貴久調教師は「素直だし、能力はありそうです。（直線の）上が