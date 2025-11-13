サッカー日本代表は１３日、国際親善試合ガーナ戦（１４日）に向けて、試合会場となる豊田スタジアムで前日会見と全体練習を行った。報道陣向けに練習の冒頭１５分が公開された中、ＭＦ鎌田大地の姿はなかった。日本代表の常連で、シャドーやボランチの位置でチームをけん引する鎌田。全体練習がスタートした１２日も室内調整にとどめており、この日もピッチに姿は現さなかった。