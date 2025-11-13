※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年12月号からの転載です。 作家生活25周年を記念した本誌6月号の特集で、伊坂幸太郎は次回作が書き下ろし長編ミステリーになることを明かし、こう語っていた。「驚きがあると言い切ってしまっても驚かせる自信がある。というのが理想なので、それを目指しています（笑）」。ついに刊行された『さよならジャバウォック』はまさに、「驚きがある」と知っているのに驚かされる。『アヒルと鴨