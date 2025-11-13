俳優のジェフ・ゴールドブラム（７３）はミュージカル映画『ウィキッド永遠の約束』で動物虐待というテーマに向き合ったことで、「肉を食べるのをやめた」という。同作でエメラルドシティ支配のため、動物を悪者に仕立て上げるオズの魔法使い役を演じているジェフは、その機会を通じて見方が変わったと明かしている。 【写真】ハマってる！オズの魔法使い役のジェフ・ゴールドブラムとマダム・モリブ