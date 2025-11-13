６日、マカオ国際空港を離陸し深圳国際クルーズ母港のヘリポートに到着したヘリコプター。（深圳＝新華社記者／毛思倩）【新華社深圳11月13日】中国広東省の深圳国際クルーズ母港がこのほど、越境ヘリコプターの出入境運航を正式に開始した。第1陣の乗客を乗せた2機が、マカオ特別行政区のマカオ国際空港−深圳・蛇口クルーズセンター間、蛇口−香港特別行政区の信徳ヘリポート間をそれぞれ飛行し