ボートレース戸田のG1「開設69周年記念戸田プリムローズ」は13日、2日目が終了した。持ち前のテクニックで外枠2走をしのいだ。今泉友吾（35＝東京）は2日目1Rを大外から最内差しで3着。5号艇の後半10Rは追い上げて3着に入った。「少し伸びは落ちた気がしたが乗りやすくなった。バランスが取れてきた」と“技巧派”が真価を発揮できる足になった。デビューからの通算フライングがずっと1回だった男が2節前（級別の前期）