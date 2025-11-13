13日朝、長井市で住宅のそばにある畑の柿の木にクマ1頭がのぼっているのが発見され、長井市の判断で地元猟友会が緊急銃猟による発砲を実施し、駆除しました。記者リポート「長井市寺泉のカキの木です。動物によってかじられたような痕がある実が何個か見受けられます」クマが発見されたのは長井市寺泉の畑です。長井市によりますと13日午前7時10分ごろ、畑のカキの木に体長75センチほどの子グマ1頭がのぼっているのを住民が