〈《事件発生から今日で26年》「クラスに目立たない子が多い中で感じは良かった」名古屋主婦殺害・安福久美子容疑者（69）の高校時代の素顔《卒アル入手》〉から続く1999年11月13日に起きた名古屋主婦殺害事件。今年10月に逮捕されたのは、奈美子さんの夫・悟さん（69）の高校の同級生で同じソフトテニス部に所属していた安福久美子容疑者（69）だった。【画像】高校時代の安福久美子容疑者（卒業アルバムより） 事件から