〈《名古屋主婦殺害》「君の気持ちには応えられない」と告げられ、安福久美子は喫茶店で突如泣き出した…容疑者逮捕までアパートを借り続けた被害者家族の執念《事件発生から今日で26年》〉から続く1999年11月13日に起きた名古屋主婦殺害事件。今年10月に逮捕されたのは、奈美子さんの夫・悟さん（69）の高校の同級生で同じソフトテニス部に所属していた安福久美子容疑者（69）だった。【画像】高校時代の安福久美子容疑者（卒業