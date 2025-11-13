＜大相撲十一月場所＞◇五日目◇13日◇福岡・福岡国際センター【映像】右手一撃で巨体が吹っ飛ぶ衝撃シーン人気兄弟力士の“長男”が強烈な片手の突きで140キロ超力士を吹き飛ばした。その姿にファンは大興奮、「最後かっけー！」「かっこよすぎて草！」と称賛の声が相次いだ。反響を呼んだのは、幕下四十三枚目・若隆元（荒汐）。兄弟力士としても知られる若隆元は、前頭二枚目・若元春（荒汐）、前頭筆頭・若隆景（荒汐）と2