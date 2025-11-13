警視庁の警察官が匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」のメンバーに捜査情報を漏えいした疑いで逮捕された事件。車の後部座席に座り、職場である警視庁本部に入るのは、暴力団対策課・警部補の神保大輔容疑者（43）です。国内最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」の捜査をしていた経験がある神保容疑者。メンバーに捜査情報を漏えいした疑いが持たれています。その後の関係者への取材で、2025年4月から5月ごろか