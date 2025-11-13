トヨタ自動車は、アメリカに対して今後5年間で最大100億ドル＝1兆5000億円を超える投資を行うことを明らかにしました。トヨタは、アメリカ南部のノースカロライナ州に建設した電池工場の開所式を行い、この中で、今後5年間でアメリカに最大100億ドル＝1兆5000億円を超える追加投資を行うと発表しました。今回の投資によって、アメリカへの総投資額は70年間でおよそ600億ドルに達するとしています。トヨタの豊田章男会長は先月、ト