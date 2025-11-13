女優奈緒（30）が13日、東京・中央区の東京ミッドタウン八重洲でクリスマスツリーの点灯式を行った。ツリーは高さ5メートルで、竹ひごを手作業で組み上げた静岡の伝統工芸品「駿河竹千筋細工」で制作した。全国の工芸職人約60組による作品も展示し、奈緒は出身地・福岡の伝統工芸「八乙提灯」の制作にイラストで参加した。点灯式を終えると「きれいですね。竹の1本1本が繊細。手作りの温かさが感じられる。軟らかい明かりが透けて