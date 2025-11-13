ビザ・ワールドワイド・ジャパンは、「Visaのタッチ決済で鉄道がお得！20％キャッシュバックキャンペーン」を11月1日から12月14日まで実施している。専用登録ページ「Visa割」でカード番号を登録し、対象路線を登録済みのVisaカードのタッチ決済で利用すると、利用額の20％をキャッシュバックする。上限はカード1枚あたり1,000円。対象となる鉄道事業者は、関西のOsaka Metro、大阪モノレール、北大阪急行電鉄、近畿日本鉄道、神戸