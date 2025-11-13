ガソリンなどの暫定税率廃止に向けて政府は13日からガソリンと軽油の補助金を1リットルあたり5円引き上げました。石川県内のガソリンスタンドでも値下げしたスタンドがある一方で、全ての小売店で一斉に価格の見直しとはいかないようです。記者リポート「金沢市涌波のガソリンスタンドです。こちらの店舗では、昨日の販売価格から5円値下がりし、利用者からも喜びの声が聞こえます」客2人「きょうからっすか？きょうからなんですよ