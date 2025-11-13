会社の運転資金の名目で石川県内の銀行からおよそ1億円をだまし取ったとして、警察は13日、別の業務上横領事件で罪に問われている男と物流会社の元社長の男を逮捕しました。他にも同様の詐欺を繰り返していた可能性もあるとみて警察が調べを進めています。詐欺の疑いで逮捕されたのは、内灘町の元会社社長の男(61)と、元総務部長の男(61)です。2人は経営破綻した金沢市の物流会社「アペックス」の社長と総務部長だった2022年6月ご