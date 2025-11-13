俳優の黒川智花（36）が12日、自身のインスタグラムを更新。「ニューヨークのおすすめカフェ3選前編」を紹介した。【写真】「魅力的ムード最高」NYでおすすめカフェを紹介する黒川智花日本とニューヨークの二拠点生活を送っている黒川は「#黒川智花のNY珍道中」とハッシュタグを付け、ニューヨークでおすすめのカフェで撮影した写真を多数投稿している。1店舗目は「Cinico coffee company」、2店舗目は「Church of Sweden