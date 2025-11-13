書評家の東えりかさんは、原発不明がんで余命1週間とされた夫・保雄さんの緩和ケアを自宅マンションで行っていた。ある日、夫婦の思い出が詰まったバルコニーからの景色を見せたいと思い、ヘルパーへ車いすの移動をお願いしたところ、「身体介護ではないのでできない」と断られた。だが、ヘルパーは思いもよらぬ「機転」を利かせてくれた――。※本稿は、東えりか『見えない死神原発不明がん、百六十日の記録』（集英社）の一部