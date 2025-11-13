ハンバーガーチェーンの「ウェンディーズ･ファーストキッチン」および「ファーストキッチン」は、2025年12月18日(木)10時より、福袋「ハッピーバッグ2026」を数量限定で販売する。価格は4,000円(税込)。また、11月20日(木)から店頭での予約販売を開始する。福袋は、オリジナルトートバッグと、最大合計4,460円相当の商品引きえ換券9枚がセットになっている。商品引き換え券の有効期限は2026年3月31日まで。また、11月20日（木）か