秋の行楽シーズン、温泉に行くのもいいだろう。健康的な入り方はあるのか。医師の早坂信哉さんは「25年以上にわたって約7万人の入浴を調査してきた経験から、温泉旅行にも理想のスケジュールがあることがわかった」という――。※本稿は、早坂信哉『医師が教える温泉の教科書』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kaorinne※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kaorinne■1回あたりの入浴時間は