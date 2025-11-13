カナダ留学中のお笑いコンビ「オアシズ」の光浦靖子（54）が13日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。カナダでの洗髪事情について語った。この日は「風呂キャンセル」についてトーク。カナダではどうなのかと聞かれた光浦は「あんまり頭洗わなくなりました」と告白。「乾燥してるんで空気が。だからベタベタあんまりしない」と理由を説明した。さらに「多国籍なので、ほんとに